Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера, судя по всему, будет работать в Греции.
Как сообщил в твиттере итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, Каррера стал главным тренером АЕК.
Завтра 55-летний итальянский специалист прибудет в Грецию. Контракт Карреры и афинского клуба рассчитан на два года.
Ранее сообщалось, что АЕК хочет назначить Леонида Слуцкого, но греческий клуб не смог договориться с российским тренером и сделал выбор в пользу Карреры.
Sport24.ru
Ди Марцио: Каррера - новый тренер АЕК. Контракт на два года
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