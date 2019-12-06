В пятницу, 6 декабря, состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии "Боавишта" — "Бенфика". Встреча прошла в Порту и закончилась победой гостей со счетом 4:1.
В составе победителей по голу забили Франко Серви и Габриэл, Винисиус Мораис оформил дубль. "Бенфика" с 36 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая идущий вторым "Порту" на 5 баллов.
Напомним, "Бенфика" выступает в одной группе с "Зенитом" в Лиге чемпионов. 10 декабря португальский клуб проведет игру с российской командой в рамках 6-го, заключительного, тура группового этапа турнира.
"Бенфика" разгромила "Боавишту" перед матчем с "Зенитом" в Лиге чемпионов
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