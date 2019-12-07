Финал клубного ЧМ-2019 в Катаре перенесен в другое место из-за неготовности стадиона

Матчи клубного чемпионата мира, которые пройдут с 11 по 21 декабря 2019 года в Катаре, состоятся не на трех, как планировалось ранее, а на двух стадионах.Новая арена "Эдьюкейшн сити" вместимостью 45?350 зрителей пока не прошла сертификацию, сообщает пресс-служба ФИФА. Она должна была принять полуфинальный матч с участием "Ливерпуля", игру за бронзовые медали и финал.Таким образом, эти матчи перенесены на стадион "Халифа", вмещающий 45?416 зрителей. Арена также примет второй полуфинал с участием "Фламенго" и матч за 5-е место.