"Витесс" после ухода Слуцкого перешел от оборонительного футбола к атакующему

Тренер молодежной команды "Витесса" Джозеф Остинг, временно возглавивший основную команду после отставки Леонида Слуцкого, рассказал об изменении тактики команды."Есть ощущение, что неделя прошла хорошо. Мне понравилось. Я работаю с топ-игроками, которые хотят показывать свой максимум и стремятся к превосходству. Мне тоже нравится быть на вершине — и как человеку, и как тренеру. Как я собираюсь сыграть? Выставить 11 футболистов. Мы будем играть так же, как на тренировках. Ожидаю, что игроки приложат максимум усилий и возьмут инициативу в свои руки. Планирую выставить защиту чуть выше и активно прессинговать. Мы должны играть в футбол где возможно", — цитирует Остинга Omroep Gelderland."У него свой стиль игры в футбол, и мы хорошо поработали над этим, — сказал про Остинга полузащитник Ришедли Базур. — Какие у него методы? Это голландский тренер, и он, конечно, отличается от русского. Голландский тренер всегда хочет играть в атакующий футбол, это нам подходит. Это и мне подходит больше, я люблю атакующий футбол, люблю создавать моменты".