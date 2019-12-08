В FIFA 20 добавили черную форму дортмундской "Боруссии". Для ее получения нужно пройти испытание

В футбольном симуляторе FIFA 20 стала доступна четвертая форма дортмундской "Боруссии". Комплект выполнен полностью в черном цвете, желтое лого оставили только на шортах. Для получения формы нужно пройти испытание подбора состава.

Фото: FIFA 20