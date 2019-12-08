Требования:
— минимум 1 игрок из "Боруссии";
— минимум игроков из одинаковой лиги: 3;
— максимум игроков из одной страны: 5;
— минимум 1 игрок: редкий;
— минимальный рейтинг команды: 68;
— минимальная сыгранность команды: 75;
— игроков в составе: 11.
Четвертый комплект формы "Боруссия" выпустила к 110-летию клуба. Черный цвет — дань уважения угледобывающей и сталелитейной промышленности, которой славился Рурский регион, где и расположен Дортмунд.
Ранее сообщалось, что футболисты мадридского "Реала" вышли на разминку перед матчем 16-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" в 4-м комплекте форме, разработанном adidas и EA Sports.
В FIFA 20 добавили черную форму дортмундской "Боруссии". Для ее получения нужно пройти испытание
В футбольном симуляторе FIFA 20 стала доступна четвертая форма дортмундской "Боруссии". Комплект выполнен полностью в черном цвете, желтое лого оставили только на шортах. Для получения формы нужно пройти испытание подбора состава.
Фото: FIFA 20
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