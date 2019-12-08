Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной. 26 лет назад они вместе играли за "Ньюэллс"

Ex-Spurs boss Pochettino visits Maradona before watching his Gimnasia side in action https://t.co/xM1xpxhWks pic.twitter.com/3bSXvm7vpq— india times post (@indiatimespost) December 9, 2019
Отметим, что Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за "Ньюэллс Олд Бойз". Это случилось в 1993 году, Маурисио тогда был всего 21 год.
Марадона возглавил "Химнасию" в начале сентября. После 16 туров команда с 14 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 21-е место.
19 ноября стало известно, что президент клуба Габриэль Пеллегрино покинул команду. После этого Марадона, которого и привел функционер, объявил, что тоже уходит. Фанаты "Химнасии" устроили публичную демонстрацию, призывая Марадону остаться, что 59-летний специалист и сделал. В конце ноября появилась информация, что Марадона может возглавить "Эльче".
Что касается Почеттино, то в начале декабря он посетил базу "Ньюэллс". В услугах 47-летнего тренера заинтересованы "Бавария", "МЮ", "Эвертон" и другие клубы.
Sport24