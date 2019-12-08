Почеттино в Аргентине встретился с Марадоной. 26 лет назад они вместе играли за "Ньюэллс"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино во время отпуска в Аргентине встретился с легендой аргентинского футбола Диего Марадоной, который ныне возглавляет "Химнасию". Почеттино также посетил домашнюю игру "Химнасии" против "Кордобы", которая завершилась победой команды Марадоны — 2:1.

Ex-Spurs boss Pochettino visits Maradona before watching his Gimnasia side in action https://t.co/xM1xpxhWks pic.twitter.com/3bSXvm7vpq — india times post (@indiatimespost) December 9, 2019

Отметим, что Почеттино успел поиграть вместе с Марадоной за "Ньюэллс Олд Бойз". Это случилось в 1993 году, Маурисио тогда был всего 21 год.Марадона возглавил "Химнасию" в начале сентября. После 16 туров команда с 14 очками занимает в таблице чемпионата Аргентины 21-е место.19 ноября стало известно, что президент клуба Габриэль Пеллегрино покинул команду. После этого Марадона, которого и привел функционер, объявил, что тоже уходит. Фанаты "Химнасии" устроили публичную демонстрацию, призывая Марадону остаться, что 59-летний специалист и сделал. В конце ноября появилась информация, что Марадона может возглавить "Эльче".Что касается Почеттино, то в начале декабря он посетил базу "Ньюэллс". В услугах 47-летнего тренера заинтересованы "Бавария", "МЮ", "Эвертон" и другие клубы.