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Сын Роналду стал лучшим игроком детского турнира

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, признан лучшим игроком турнира Trophеe Cavour.

Детская команда бьянконери U-9 выиграла соревнование, а Криштиану-младший в ходе турнира забил несколько голов.

Сын Роналду стал играть в академии "Ювентуса" после перехода его отца в туринский клуб летом 2018 года. К концу октября 2019 года на его счету было 58 голов в 28 матчах за "Ювентус" U-9.

Sport24


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Теги: Роналду
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