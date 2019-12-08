Криштиану Роналду-младший, сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, признан лучшим игроком турнира Trophеe Cavour.
Детская команда бьянконери U-9 выиграла соревнование, а Криштиану-младший в ходе турнира забил несколько голов.
Сын Роналду стал играть в академии "Ювентуса" после перехода его отца в туринский клуб летом 2018 года. К концу октября 2019 года на его счету было 58 голов в 28 матчах за "Ювентус" U-9.
Sport24
Сын Роналду стал лучшим игроком детского турнира
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