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В ФИФА отреагировали на решение WADA по России

ФИФА отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.

Сегодня исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.

"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных спортивных федераций), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола", — говорится в сообщении ФИФА.

Sport24


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