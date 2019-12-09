ФИФА отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Сегодня исполком WADA отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
"ФИФА приняла к сведению решение, принятое сегодня исполнительным комитетом WADA. ФИФА находится в контакте с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных спортивных федераций), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола", — говорится в сообщении ФИФА.
Sport24
В ФИФА отреагировали на решение WADA по России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»