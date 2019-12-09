Каррера: всегда говорил, что команда, которую тренирую, является самой сильной

Новоиспечённый главный тренер АЕКа Массимо Каррера обратился к своей команде перед первой тренировкой, которая состоялась в понедельник, 9 декабря."Главное — это команда, всегда говорил, что команда, которую я тренирую, является самой сильной. Но без хороших тренировок на протяжении недели не будет хорошего матча в выходные. Я хочу видеть игроков, которые будут биться. Если мы проиграем матч, то это должно быть только потому, что наш соперник был лучше, а не потому, что мы не сделали то, что должны были. Я хочу, чтобы мы были одной семьёй, и сосредоточиться на наших целях на 200 процентов. Ребята, я не люблю много говорить, через пять минут мы все отправляемся на тренировку", — цитирует Карреру Novasports.gr.