Твиттер подводит итоги года и назвал десятку самых обсуждаемых в социальной сети спортсменов.
Нападающий "ПСЖ" Неймар занял первое место, опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Отдельно стоит отметить 9-е место экс-игрока ЦСКА Кейсуке Хонды, который в ноябре подписал контракт с "Витессом".
1. Неймар (футбол);
2. Лионель Месси (футбол);
3. Криштиану Роналду (футбол);
4. Леброн Джеймс (баскетбол);
5. Кавай Леонард (баскетбол);
6. Коби Брайант (баскетбол, завершил карьеру);
7. Том Брэди (американский футбол);
8. Килиан Мбаппе (футбол);
9. Кейсуке Хонда (футбол);
10. Антонио Браун (американский футбол).
Sport24
Неймар — самый обсуждаемый спортсмен года в твиттере. Хонда — 9-й
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