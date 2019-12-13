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"Матч ТВ" покажет клубный чемпионат мира по футболу

"Матч ТВ" приобрел права на показ 16-го розыгрыша клубного чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в Катаре. Трансляции можно будет смотреть в эфире "Матч ТВ" и на тематическом канале "Матч! Футбол 2".

В рамках клубного чемпионата мира по футболу 7 команд будут бороться за звание сильнейшего клуба планеты. ФИФА ежегодно проводит турнир между клубами — победителями 6 конфедераций и чемпионом принимающей страны.

Это победитель ЛЧ УЕФА "Ливерпуль", победитель Кубка Либертадорес "Фламенго" из Бразилии, победитель Лиги чемпионов ОФК "Иенген Спорт" из Новой Каледонии, победитель Лиги чемпионов зоны КОНКАКАФ "Монтеррей" из Мексики, победитель Лиги чемпионов АФК "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, победитель ЛЧ КАФ "Эсперанс" из Туниса и победитель чемпионата Катара "Аль-Садд".

В 2019 году клубный чемпионат мира проходит в Катаре с 11 по 21 декабря. Предыдущий турнир выиграл мадридский "Реал".

14 декабря состоятся матчи четвертьфинала, 17 и 18 декабря полуфиналы, а победитель турнира определится 21 декабря.


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Теги: Матч ТВ Клубный чемпионат мира
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