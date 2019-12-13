Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул признался, что он хотел бы увидеть, как защитник получает "Золотой мяч", однако в эпоху нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду это маловероятно.
"Защитникам тяжело. Я хочу, чтобы не только игроки атаки получали должное внимание за свои заслуги, но не думаю, что кому-то удастся затмить Месси и Роналду.
То, что Лео делает каждую неделю, ненормально. То же самое можно сказать и о Роналду. Неудивительно, что Месси получил эту награду, но однажды я бы хотел, чтобы приза удостоился защитник", — цитирует Коула Omnisport.
Месси — первый в истории шестикратный обладатель "Золотого мяча", пять наград у португальца Криштиану Роналду. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.
Sport24
Коул: я бы хотел, чтобы "Золотой мяч" выиграл защитник, но Месси и Роналду — ненормальные
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