Ибрагимович: Мбаппе — мой любимый футболист. Он выделяется на фоне остальных

Шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился мнением о форварде "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе."Мбаппе делает разницу. Он всё ещё молод. Все мы надеемся, что он продолжит усердно работать. Несмотря на возраст, Килиан уже является звездой. Надеюсь, он сохранит голод и не разлюбит футбол, а продолжит становиться лучше и добавиться успеха. Для этого ему нужно сохранять хладнокровие, что не всегда легко.Когда играл Роналдо, мы все пытались ему подражать. У него был очень элегантный стиль игры. Раньше я смотрел матчи с его участием, однако это уже в прошлом. Прямо сейчас любимым футболистом, вероятно, является Мбаппе, игрок выделяется на фоне остальных", — приводит слова Ибрагимовича Mirror.