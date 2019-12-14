Неймар прибыл на благотворительный вечер в сопровождении российской модели

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар был замечен в компании российской модели, сообщает Sportbuzzer.Согласно информации источника, в четверг, 12 декабря, 27-летний нападающий парижан присутствовал на благотворительном ужине в Париже. Мероприятие было организовано компанией AEM, которая собирает средства для помощи детям из неблагополучных семей в Руанде. На ужин футболист прибыл в сопровождении российской модели Саши Лусс.В "Инстаграме" форвард уже поставил лайк одному из фото девушки.