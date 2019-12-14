Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" поделился мнением о возможном возвращении в российскую Премьер-Лигу.
"Связывался ли со мной кто-то из России? Мне кажется и я надеюсь, что какой-то определенный интерес возможен. Все будет зависеть от предложений, которые будут. Все будет зависеть от ситуаций. Все будет зависеть от моего внутреннего состояния.
Я очень хорошо себя знаю: если у меня внутри начинает подгорать, что мне совсем хочется, то я начинаю уже выбирать, а не ждать. Может быть, внутреннее состояние будет более спокойное, и мне понадобится какое-то время для выбора, если он будет", — сказал Слуцкий.
Слуцкий высказался о возможном возвращении в РПЛ
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