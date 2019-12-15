Юношеская команда "Герты" покинула поле из-за расизма, ведя в счете по ходу игры

Юношеская команда "Герты" (U-16) покинула поле из-за расизма во время матча с "Ауэрбахом".По ходу встречи соперники "Герты" несколько раз оскорбляли игроков по расовому признаку, в результате чего на 68-й минуте представители берлинской команды ушли с поля. Счет к этому моменту был 2:0 в пользу "Герты"."Существуют ситуации, в которых футбол отходит на второй план. Мы несем ответственность перед собой, игроками и обществом. В данной ситуации для нас важнее ценности, чем победа или поражение на поле", — прокомментировал инцидент член исполнительного совета "Герты" Пол Койтер.В "Ауэрбахе" ситуацию пока не комментировали.