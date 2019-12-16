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Это'О обвинил африканцев в том, что Мане не выиграл "Золотой мяч"

Бывший нападающий "Барселоны", "Интера", "Анжи" и сборной Камеруна Самюэль Это’О считает, что сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане заслуживал того, чтобы стать обладателем "Золотого мяча"-2019. Награда однако досталась аргентинцу Лионелю Месси из "Барселоны". Мане в голосовании стал четвертым, и Это’О видит в этом недостаток поддержки от африканцев.

"Если бы "Золотой мяч" достался Садио Мане, никто бы не жаловался, потому что он заслужил эту награду. Он хорошо играет, провел свой лучший сезон.

Месси выиграл, потому что за него проголосовала вся Южная Америка. Европейцы проголосовали за Вирджила Ван Дейка, вот он и занял второе место в голосовании.

Африканцы не голосовали за Мане. Это большая проблема. У африканцев проблемы с африканцами. Мы сами себя подводим. Нам нужно объединиться, если мы серьезны в своих намерениях положить конец доминированию европейцев и юнжноамериканцев в борьбе за награды лучшим игрокам мира", — цитирует Это’О IOL.

Sport24


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Теги: Это'О Мане Золотой мяч
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