Форвард "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов "Райо Вальекано", из-за которых был остановлен матч 20-го тура сегунды.
"Они оскорбляют меня не потому, что я нацист. Они оскорбляют меня потому, что умею читать и каждый день принимаю душ. Для этого района это плохо", — цитирует футболиста Carrusel Deportivo.
"Райо Вальекано" базируется в районе Мадрида Вальекасе — который имеет репутацию бедного района и известен как место жительства представителей рабочего класса и иммигрантов.
"СЭ"
Зозуля: меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ
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