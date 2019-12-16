Зозуля: меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал ситуацию с оскорблениями фанатов "Райо Вальекано", из-за которых был остановлен матч 20-го тура сегунды."Они оскорбляют меня не потому, что я нацист. Они оскорбляют меня потому, что умею читать и каждый день принимаю душ. Для этого района это плохо", — цитирует футболиста Carrusel Deportivo."Райо Вальекано" базируется в районе Мадрида Вальекасе — который имеет репутацию бедного района и известен как место жительства представителей рабочего класса и иммигрантов.