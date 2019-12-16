МИД Украины: позорные оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды

Министерство иностранных дел Украины прокомментировал инцидент с участием украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого болельщики "Райо Вальекано" по ходу матча называли нацистом."Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападки в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами "Райо Вальекано" и "Альбасете".Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков является не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и переживать за ее судьбу – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире.Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, будет оставаться важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы.Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - сказала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.