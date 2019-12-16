Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики "Райо Вальекано" в матче 20-го тура Сегунды.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!
Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.
Мы с тобой! Жму руку!" — написал Зеленский на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.
"Чемпионат.сом"
Президент Украины - Зозуле: мы с тобой. Жму руку
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