Президент Украины - Зозуле: мы с тобой. Жму руку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики "Райо Вальекано" в матче 20-го тура Сегунды."Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.Мы с тобой! Жму руку!" — написал Зеленский на своей странице в социальной сети "Фейсбук".Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: "Зозуля, ты нацист". Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.