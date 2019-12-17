Ван Нистелрой и Стекеленбург присоединятся к тренерскому штабу сборной Голландии

Известные в прошлом футболисты Руд ван Нистелрой и Мартен Стекеленбург будут работать в сборной Голландии, сообщает VTBL.43-летний ван Нистелрой, который сейчас является тренером в команде ПСВ до 19 лет, присоединится к тренерскому штабу оранжевых на время финальной части Евро-2020.37-летний Стекеленбург, тренировавший в последние годы сборную Голландии U19, уже вошел в штаб Кумана и будет его ассистентом.Голландцы на данный момент знают двух своих соперников по финальной части чемпионата Европы: это сборные Украины и Австрии.