Тренер молодежного состава "Ливерпуля" — о 0:5 от "Астон Виллы": я испытал невероятную гордость

Тренер молодежного состава "Ливерпуля" Нил Критчли прокомментировал поражение от "Астон Виллы" (0:5) в 1/4 финала Кубка английской лиги."Думаю, мы играли прекрасно. Мы замечательно начали, у нас было пару моментов сразу после старта. Нам на самом деле не повезло с пропущенными голами — и вот мы уже проигрываем 0:2. Это был невероятный вечер, никто не хотел, чтобы он заканчивался. Мы получили невероятную поддержку."Астон Вилла" вели себя превосходно. Дин Смит и Джон Терри зашли в нашу раздевалку и сказали: "Продолжайте в том же духе, удачи". И пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним этот момент до конца жизни.Некоторые игроки показали свой потенциал, показали, что могут однажды сыграть за "Ливерпуль" или в Премьер-лиге. Я испытал невероятную гордость", — цитирует Критчли BBC.Напомним, что основной состав "Ливерпуля" 18 декабря сыграет с "Монтерреем" на клубном ЧМ.