Бывший защитник "Ювентуса" Мехди Бенатиа, ныне выступающий в катарском "Аль-Духайля", рассказал историю, связанную с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду.
"Мы возвращались из Бергамо. Матч мы с ним пропустили, нас оставили на скамейке запасных. Роналду спрашивает: "Что ты собираешься делать сейчас?". Я отвечаю: "Ну, сейчас 11 вечера, я поеду домой, а что?".
И тогда он говорит: "Тебе не хочется немного потренироваться? Я сегодня не играл, поэтому должен потренироваться. Ты не хочешь составить мне компанию?". Но я хотел поехать домой и посмотреть телевизор и поэтому отказался.
Когда мы приехали, он надел шорты, кроссовки, включил музыку и пошёл в спортзал. Я подумал, что этот парень ненормальный. Когда вы общаетесь с ним в повседневной жизни, вы уважаете его в первую очередь как личность, а потом уже как игрока. Он пожертвовал всей своей жизнью ради футбола.
Меня всегда удивляло, насколько интенсивно он вкладывался в тренировочные занятия, а прежде всего в то, как он повторял это каждый день. В дополнение к тому, что мы делали с группой, у него была собственная программа", — приводит слова Бенатиа Goal.
Всего за туринский клуб Бенатиа провёл 59 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В составе "Ювентуса" он дважды становился чемпионом Италии, а также дважды выиграл Кубок Италии.
"Чемпионат"
Бенатиа: однажды Роналду попросил меня потренироваться с ним в 11 часов вечера
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