В MLS появится 30-й клуб, за создание которого заплатили рекордные € 290 млн

MLS официально объявила о том, что клуб из города Шарлотт из штата Северная Каролина станет 30-м и, вероятно, последним клубом лиги. Право на создание франшизы приобрёл владелец клуба НФЛ "Каролина Пантерс" Дэвид Теппер за € 290 млн, что является рекордной суммой для MLS."Это подходящее время для развития футбола в Америке. Скорее всего, это будет последняя команда по расширению в MLS.Мы убеждены, что у клуба страстный владелец, который предан футбольному сообществу. Клуб будет находиться в городе с большой историей и страстью к спорту. У владельцев потрясающие планы по строительству стадиона, что позволит дать огромный импульс, при подготовке к чемпионату мира в 2026 году", — приводит слова комиссара MLS Дона Гарбера ESPN.Клуб планирует начать играть в 2021 году на стадионе " Банк оф Америка", который является домашним для "Каролины" в НФЛ. На покупку стадиона в 2018 году была потрачена рекордная сумму в € 2,05 млрд. Стадион будет модернизирован, чтобы он был готов принимать игры MLS.В 2020 в лигу вступит "Интер-Майами" Дэвида Бекхэма и "Нэшвилл". В 2021-м – "Остин". В 2022-м – "Cакраменто" и "Сент-Луис".