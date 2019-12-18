Марадона: лучшим игроком был Ди Стефано, он превосходил даже меня

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назвал лучшего футболиста в истории футбола."Думаю, лучшим был Ди Стефано, он превосходил всех, включая меня. Пеле не хотел признавать Альфредо", — отметил Марадона в интервью TyC Sports.Также Марадона порассуждал о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси."Я не критикую Месси. Он приезжает в сборную, выкладывается, не поет гимн, и его называют каталонцем. Я — друг Лео. Сколько было бы у меня "Золотых мячей"? Много, но Месси превосходен".