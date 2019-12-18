Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назвал лучшего футболиста в истории футбола.
"Думаю, лучшим был Ди Стефано, он превосходил всех, включая меня. Пеле не хотел признавать Альфредо", — отметил Марадона в интервью TyC Sports.
Также Марадона порассуждал о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.
"Я не критикую Месси. Он приезжает в сборную, выкладывается, не поет гимн, и его называют каталонцем. Я — друг Лео. Сколько было бы у меня "Золотых мячей"? Много, но Месси превосходен".
Sport24
Марадона: лучшим игроком был Ди Стефано, он превосходил даже меня
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