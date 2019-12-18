Главный тренер "Монтеррея" Антонио Мохамед после поражения от "Ливерпуля" (1:2) в полуфинале клубного чемпионата мира остался недоволен судейством. Он считает, что Джо Гомесу следовало показать вторую желтую карточку в одном из моментов.
"Там была красная карточка, поэтому я поговорил с арбитром. Может быть, футболка «Ливерпуля» имеет больший вес, потому их игрока не удалили", - цитирует Мохамеда в своем Twitter британский журналист Джеймс Пирс.
"СЭ"
Тренер "Монтеррея": может быть, футболка "Ливерпуля" имеет больший вес, потому Гомеса не удалили
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