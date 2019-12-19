Яя Туре: из-за расизма мой сын не играет в футбол

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что его так беспокоит проблема расизма в футболе, что он не разрешает сыну пойти по его стопам и стать футболистом."Я чувствителен к этой теме, потому что расизм — это то, что причиняет мне боль постоянно. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не разрешил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей", — приводит слова ивуарийца L'?quipe.