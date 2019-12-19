Нападающий сборной Тринидада и Тобаго скончался в результате ДТП

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Шадон Винчестер погиб в ДТП, об этом сообщила местная федерация футбола.Инцидент с участием 27-летнего футболиста произошел на шоссе имени Соломона Хокоя около города Гаспарильо. Водитель Nissan X-trail потерял контроль над транспортным средством на мокрой дороге, в результате чего автомобиль влетел в опору ЛЭП. После падения трансформатора на машину авто загорелось. Погибло четыре человека, среди которых был Винчестер.27-летний Винчестер выступал за сборную Тринидада и Тобаго на всех уровнях, начиная от команды U15. С момента своего дебюта за взрослую национальную команду в июле 2010 года провел 28 международных матчей, забил шесть голов.