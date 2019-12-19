Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, скорее всего, продолжит карьеру в "Фенербахче". 31-летний немец близок к переходу в клуб из Стамбула на правах аренды, сообщает Fotomac.
Спортивный директор "Фенербахче" Дамьен Комолли, ранее работавший в "Ливерпуле" и "Тоттенхэм Хотспур", сейчас находится в Лондоне, где пытается договориться о трансфере Озила. Сделку могут заключить уже до конца этой недели.
Месут выступает за "Арсенал" с 2013 года. Контракт хавбека с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Озил отдал 2 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
"Арсенал", набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Фенербахче" (25) идет пятым в турецкой Суперлиге.
"Чемпионат"
Озил близок к переходу в "Фенербахче"
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