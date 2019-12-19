Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш ударом ногой в голову отправил соперника в нокаут (видео)

Num pa?s onde a arbitragem n?o fosse controlada pelo calor da noite este Z? Lu?s levava uma dezena de jogos de suspens?o...pelo menos #tacadeportugal @FederacaoPF @UEFA pic.twitter.com/upE5rjrsZE— Ant?nio Franco (@antonio_franco_) December 19, 2019
На 21-й минуте встречи экс-футболист "Спартака" опасно сыграл, пытаясь в акробатическом прыжке ударить мяч ногой, но вместо этого попал по голове игрока "Санта-Клары" Нене.
В результате Зе Луиш был удостоен желтой карточки, а Нене смог покинуть поле только на носилках. В больнице пострадавшему сделали компьютерную томографию. О его состоянии пока не сообщается.