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Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду "Химнасия и Эсгрима", рассказал об интересных событиях из своей жизни.

"Верю ли я в НЛО? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня. Когда вернулся, сказал, что пришельцы забрали меня. Я сказал: "Это было похищение, но я не могу вам об этом рассказать".

Когда я потерял девственность? В 13 лет. Это произошло в подвале. Она была старше меня. Я был сверху, а она читала газету", — приводит слова Марадоны The Sun со ссылкой на интервью TyC Sports.

Во время карьеры футболиста Диего выступал за "Боку Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз", "Севилью", "Наполи", "Барселону" и "Архентинос Хуниорс". Вместе с национальной командой Аргентины форвард стал чемпионом мира в 1986 году.

"Чемпионат"


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Теги: Марадона
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