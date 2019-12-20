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Форвард сборной Украины отстранен от футбола на месяц. Его подозревают в употреблении допинга

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Беседин может стать участником допинг-скандала, сообщает "ТаТоТаке" в Фейсбуке.

По информации источника, 23-летний игрок не прошёл допинг-тест после гостевого матча группового этапа Лиги Европы с "Мальмё". Форвард отстранён от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны. При этом уточняется, что, по всей видимости, расследование дела только стартовало.

Беседин является воспитанником "Динамо" и защищает цвета клуба с 2013 года, а в 2015 году выступал на правах аренды за "Металлист". С 2016 года Артём вызывается в сборную Украины.

"Чемпионат.сом"


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Теги: сборная Украины
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