Киевское "Динамо" на своём официальном сайте выступило с заявлением, в котором прокомментировало информацию об отстранении нападающего Артёма Беседина из-за проваленного допинг-теста.
"19 декабря 2019 года "Динамо" было официально уведомлено о возможном нарушении Артёмом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются. Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, "Динамо" не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур", — говорится в заявлении киевлян.
Киевское "Динамо" выступило с заявлением о проблемах Беседина с допингом
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