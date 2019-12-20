Форлан назначен на пост главного тренера "Пеньяроля"

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан стал новым главным тренером "Пеньяроля", сообщает официальный сайт клуба.Подробности соглашения между экс-нападающим и уругвайским клубом не приводятся.Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе этого года. Его последней командой был гонконгский клуб "Китчи", в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета "Индепендьенте", воспитанником которого является, а также "Манчестер Юнайтед", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера", "Интернасьонала", "Сересо Осака", "Пеньяроля" и "Мумбаи Сити".С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.