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Форлан назначен на пост главного тренера "Пеньяроля"

Бывший футболист сборной Уругвая Диего Форлан стал новым главным тренером "Пеньяроля", сообщает официальный сайт клуба.

Подробности соглашения между экс-нападающим и уругвайским клубом не приводятся.

Форлан объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в августе этого года. Его последней командой был гонконгский клуб "Китчи", в составе которого он не выходил на поле с мая 2018 года. Ранее Диего защищал цвета "Индепендьенте", воспитанником которого является, а также "Манчестер Юнайтед", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера", "Интернасьонала", "Сересо Осака", "Пеньяроля" и "Мумбаи Сити".

С 2002 по 2014 год Форлан вызывался в сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл более 100 матчей.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Форлан Пеньяроль
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