"Бордо" готов побороться с "Интером" за нападающего "Челси" Жиру

Французский "Бордо" включился в борьбу c итальянским "Интером" за 33-летнего нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает Goal.Французский клуб ожидает, что "Челси" возьмёт на себя часть заработной платы форварда или сам Жиру снизит требования. В этом плане шансы "Интера" кажутся более предпочтительными, так как они обладают большими финансовыми возможностями, но нападающий сомневается, что он получит достаточно игрового времени, так как в нападении миланского клуба уже имеются Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.33-летний футболист будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на Евро-2020.В этом сезоне Жиру принял участие в 7 играх за "Челси" во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.