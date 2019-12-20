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"Бордо" готов побороться с "Интером" за нападающего "Челси" Жиру

Французский "Бордо" включился в борьбу c итальянским "Интером" за 33-летнего нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру, сообщает Goal.

Французский клуб ожидает, что "Челси" возьмёт на себя часть заработной платы форварда или сам Жиру снизит требования. В этом плане шансы "Интера" кажутся более предпочтительными, так как они обладают большими финансовыми возможностями, но нападающий сомневается, что он получит достаточно игрового времени, так как в нападении миланского клуба уже имеются Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

33-летний футболист будет тщательно обдумывать варианты продолжения карьеры, так как рассчитывает попасть в заявку сборной Франции на Евро-2020.

В этом сезоне Жиру принял участие в 7 играх за "Челси" во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом.

"Чемпионат"


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Теги: Бордо Челси Жиру Интер
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