Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пошутил, что однажды был похищен НЛО. 59-летний Марадона, который в настоящее время тренирует "Химнасию", заявил, что это случилось после большого количества выпитого, после чего Диего пропал без вести на три дня."Верю ли я в НЛО? А зачем что-то выдумывать? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня.Когда вернулся домой, сказал, что меня похитил НЛО. Так и сказал: "Они меня похитили, но я не могу об этом говорить", — сказал Марадона в интервью TyC Sports.Марадона — чемпион мира — 1986 и вице-чемпион мира — 1990 в составе сборной Аргентины. Считается одним из величайших футболистов в истории.