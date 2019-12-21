» » Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО

Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пошутил, что однажды был похищен НЛО. 59-летний Марадона, который в настоящее время тренирует "Химнасию", заявил, что это случилось после большого количества выпитого, после чего Диего пропал без вести на три дня.

"Верю ли я в НЛО? А зачем что-то выдумывать? Однажды, выпив слишком много, я отсутствовал дома три дня.

Когда вернулся домой, сказал, что меня похитил НЛО. Так и сказал: "Они меня похитили, но я не могу об этом говорить", — сказал Марадона в интервью TyC Sports.

Марадона — чемпион мира — 1986 и вице-чемпион мира — 1990 в составе сборной Аргентины. Считается одним из величайших футболистов в истории.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Марадона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО 1
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
Буффон: поражение от "Лацио" в Серии А помогло "Ювентусу"
Писарев: в РПЛ необходимо вводить плей-офф 2
Хамес восстановился после травмы и может сыграть с "Атлетиком"
Бакаев: получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле 1
Хацкевич: чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ
Глава СД "Крыльев Советов": результатом категорически не удовлетворены. Поставлена жесткая задача
Божович: намерены сохранить Соболева и Зиньковского, несмотря на интерес других команд 1
Монтелла уволен с поста главного тренера "Фиорентины"
Вопрос об отставке Божовича не поднимался на заседании совета директоров "Крыльев Советов" 1
Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом
Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень
Вернер, набравший "7+5" в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге
Клопп сравнил возможную победу "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира с высадкой на Луну
"Челси" выпустил форму, приуроченную к 50-летию первой победы клуба в Кубке Англии
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг победой, но с "Вольфсбургом" будет непросто
Губерниев – Семину: тренером года в России не может быть тот, чей результат в ЛЧ – пшик! 31
Агент прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к лучшему бомбардиру чемпионата Белоруссии
Монтелла находится на грани увольнения из "Фиорентины". Его может сменить Спаллетти
"Когда нашёл работу". Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем 10
Манджукич, не сыгравший в сезоне ни одного матча, близок к переезду в Катар
Игнашевич прошел стажировку у Виллаш-Боаша в "Марселе" 1
ЦСКА близок к покупке лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии 13
"Этот индюк держит нас за придурков". Испанские болельщики не поверили Зозуле 5
Эмери: люди видели, что я страдал в "Арсенале" 1
Джака сообщил партнёрам по "Арсеналу" о намерении перейти в "Герту"
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг 11
Моуринью: cейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает
Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры 3
Все новости