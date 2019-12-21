У защитника "Аякса" Блинда диагностировано воспаление сердечной мышцы

У защитника "Аякса" и сборной Голландии Дэйли Блинда диагностировано воспаление сердечной мышцы. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.29-летний футболист в последние дни подвергся тщательному медицинскому осмотру после головокружения, которое кратковременно побеспокоило его во время матча "Аякс" - "Валенсия" в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Под кожу Блинду вживили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.В итоге Блинд не будет работать с командой на тренировочном сборе в начале января, а будет восстанавливаться в Амстердаме.