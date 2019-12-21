Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб "Виссел Кобе", может продолжить карьеру в Аргентине.Как сообщает TNT Sports, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован "Эстудиантес", в составе которого в настоящее время играет экс-партнёр Андреса по каталонской команде Хавьер Маскерано. Контракт Иньесты с "Виссел Кобе" истекает в декабре следующего года, и в ближайшие месяцы руководство аргентинского клуба рассчитывает вести с хавбеком переговоры относительно возможного перехода.Иньеста переехал в Японию в прошлом году, а до этого на протяжении всей карьеры, стартовавшей в 2002-м, защищал цвета "Барселоны". С сине-гранатовыми завоевал 32 трофея. С 2006 по 2018 год Андрес вызывался в сборную Испании, в составе которой дважды выиграл чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.