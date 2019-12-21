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В Катаре продавали алкоголь в фан-зонах во время клубного чемпионата мира

Власти Катара дали добро на продажу алкоголя в фан-зонах во время клубного чемпионата мира, сообщает "РИА Новости".

В меню бара на территории фан-зоны можно купить стакан разливного пива за примерно 7 долларов, стакан вина — 150 мл — стоит более 8 долларов, бутылка вина — 30 долларов. Чтобы купить алкоголь, нужно зайти в павильон рядом с баром и получить купоны на необходимую сумму, в баре предъявляются только купоны, денежный расчет там не ведется.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году продаж спиртного в фан-зонах, которые были организованы в Катаре, не было. При этом организаторы ЧМ-2022, который пройдет в Катаре, обещали, что алкоголь можно будет купить в фан-зонах.

Катар является консервативной мусульманской страной, где продажа спиртного разрешена только в специальных магазинах по лицензии.


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