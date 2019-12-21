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Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира - 2019

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА в твиттере.

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл", красные одолели"«Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с "Монтерреем" Мохамед отыграл без замены.



"Чемпионат.сом"


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Теги: Салах Ливерпуль
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