Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира - 2019

В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл", красные одолели"«Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с "Монтерреем" Мохамед отыграл без замены.
Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is ?— FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019
? @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE
"Чемпионат.сом"