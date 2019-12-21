Your #ClubWC Qatar 2019 adidas Golden Ball award winner for the best player of the tournament is ?



? @MoSalah! pic.twitter.com/e0A3N9w2WE — FIFA.com (@FIFAcom) December 21, 2019

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах получил "Золотой мяч" клубного чемпионата мира 2019 года, который вручается лучшему футболисту по итогам турнира, сообщает пресс-служба ФИФА в твиттере.В финальном матче соревнований, который состоялся сегодня, 21 декабря, в Дохе (Катар) на стадионе "Халифа Интернешнл", красные одолели"«Фламенго" в дополнительное время со счётом 1:0. Салах провёл на поле практически всю встречу и был заменён незадолго до финального свистка. В полуфинальном матче с "Монтерреем" Мохамед отыграл без замены.