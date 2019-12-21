"Ливерпуль" - первый английский клуб, выигравший в один год ЛЧ, Суперкубок Европы и клубный ЧМ

В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" обыграл "Фламенго" в финальном матче клубного чемпионата мира. Основное время встречи завершилось вничью, а в экстратайме единственный гол забил нападающий англичан Роберто Фирмино.Таким образом, "Ливерпуль" стал первым в истории английским клубом, выигравшим в один год Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.Вдобавок "Ливерпуль" стал второй английской командой, которой удалось победить на клубном ЧМ. Первой в 2008 году стал "Манчестер Юнайтед".Также для мерсисайдцев этот трофей стал 47-м в истории. Больше них титулов из английских команд не брал никто. "МЮ" отстает на два трофея.