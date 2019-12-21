В субботу, 21 декабря, "Ливерпуль" обыграл "Фламенго" в финальном матче клубного чемпионата мира. Основное время встречи завершилось вничью, а в экстратайме единственный гол забил нападающий англичан Роберто Фирмино.
Таким образом, "Ливерпуль" стал первым в истории английским клубом, выигравшим в один год Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный ЧМ.
Вдобавок "Ливерпуль" стал второй английской командой, которой удалось победить на клубном ЧМ. Первой в 2008 году стал "Манчестер Юнайтед".
Также для мерсисайдцев этот трофей стал 47-м в истории. Больше них титулов из английских команд не брал никто. "МЮ" отстает на два трофея.
Sport24.ru
"Ливерпуль" - первый английский клуб, выигравший в один год ЛЧ, Суперкубок Европы и клубный ЧМ
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