Гомес: "Ливерпуль" знает, что не может остановиться на победе в клубном ЧМ

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес прокомментировал победу команды в финале клубного чемпионата мира."Победа в этом турнире добавила нам оптимизма. Мы стали чемпионами мира на клубном уровне. Почему бы не использовать это достижение в целях подъёма морального духа команды? Но мы знаем, что не можем остановиться на этом. Мы ещё даже не на полпути к завершению сезона, поэтому не стоит задирать носы. Необходимо сосредоточиться на работе", — приводит слова Гомеса Goal.com.Напомним, в финальном матче клубного чемпионата мира "Ливерпуль" играл с бразильским "Фламенго". Мерсисайдский клуб одержал победу в дополнительное время встречи со счётом 1:0."Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, выиграв Лигу чемпионов в сезоне-2018/19. "Фламенго" в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.