"МЮ" и дортмундская "Боруссия" лидируют в борьбе за Холанда

По информации Bild, "Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия" являются основными претендентами на приобретение нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда.19-летний футболист отклонил предложения "РБ Лейпциг" и "Ювентуса" и теперь будет выбирать между "МЮ" и дортмундцами.Ранее СМИ сообщили, что норвежец вылетел в Манчестер и его трансфер может быть оформлен в течение двух дней.В этом сезоне Холанд провел в составе "Зальцбурга" 22 матча во всех турнирах, забил 28 голов и сделал семь результативных передач. Футболист перешел в австрийский клуб из "Мольде" в начале 2019 года за 5 миллионов евро. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 45 миллионов.