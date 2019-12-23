Президент аргентинского "Эстудиантеса" и бывший игрок "МЮ", "Интера" и "Лацио" Хуан Себастьян Верон подтвердил, что ведет переговоры о переходе испанского футболиста Андреса Иньесты.
Иньеста сейчас играет за японский клуб "Виссел Кобе".
"Нельзя сказать, что мы ведем официальные переговоры, но разговоры идут", — цитирует Верона ARA Esports.
Иньеста играет за "Виссел Кобе" с мая 2018 года. Его контракт с командой истекает в 2021 году.
Sport24
Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
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