Полузащитник "Сельты" из Виго и сборной Словакии Станислав Лоботка интересен "Наполи". Как сообщает Football Italia, клубы уже ведут переговоры, сделка может состояться в январе.
Сумма трансфера может составить около 25 млн евро. Приобрести игрока "Наполи" порекомендовал экс-капитан команды и соотечественник Лоботки Марек Гамшик.
Лоботка перебрался в "Сельту" в 2017 году из датского "Норшелланда" за 4 млн евро. В его контракте с испанским клубом прописана сумма отступных в 50 млн евро. Отмечается, что в 2018 году "Сельта" отклонила предложение "Наполи" по Лоботке в размере 35 млн евро.
В начале 2019 года сообщалось об интересе к словаку со стороны "Зенита".
Sport24
"Наполи" вновь попытается приобрести хавбека "Сельты" Лоботку, которым интересовался "Зенит"
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