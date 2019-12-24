Полузащитник загребского "Динамо" и сборной Испании Даниэль Ольмо заявил о готовности сменить клуб уже этой зимой.
"Прошлое лето было идеальным моментом сделать шаг вперед. Я его не сделал, но остался счастлив, потому что хотел поиграть в Лиге чемпионов. Но теперь, думаю, мой этап в "Динамо" закончен. Хочу сделать следующий шаг, чтобы прогрессировать", — цитирует Ольмо AS.
По данным СМИ, в услугах Ольмо заинтересован мадридский "Атлетико". "Матрасники" хотели приобрести хавбека еще прошлым летом, но сделка сорвалась. Загребский клуб рассчитывает получить за 21-летнего футболиста около 40 млн евро.
Напомним, загребское "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов выступало в квартете С вместе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и "Шахтером" и заняло последнее место.
Sport24
Хавбек сборной Испании Ольмо готов уйти из загребского "Динамо". На него претендует "Атлетико"
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