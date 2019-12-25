Бурдиссо покинет пост спортивного директора "Боки Хуниорс"

Спортивный директор "Боки Хуниорс" Николас Бурдиссо заявил, что он и его помощник Анибаль Мательян не будут продолжать работу в аргентинском клубе."Мы четко обозначили свою позицию, понимая, что в клубе уже работают другие люди. Решения принимаются автоматически и без нашего согласия, так что нам здесь нечего делать", — приводит слова Бурдиссо todomercadoweb.Напомним, экс-защитник завершил игровую карьеру в октябре 2018 года. Уже через два месяца он был назначен спортивным директором "Боки Хуниорс".