Бывший футболист киевского "Динамо" Браун Идейе рассказал о периоде игры за клуб в период "Революции достоинства" на Украине.
"Преувеличение ли то, что я тренировался под звуки выстрелов? Нет, это правда. Я играл за "Динамо" в самый разгар войны, было очень страшно. Было много жутких сцен и первое, что я сделал, это забрал семью и уехал.
Я просто был вынужден уйти. Никаких претензий к клубу у меня нет, ведь ко мне всегда относились с большим профессионализмом.
Было очень тяжело смириться с тем, что в городе идут военные действия. Я не спал ночами. Вместе со своим агентом отправился к владельцу команды, который жил в Монако. Сначала он даже не хотел слышать о том, что я хочу уйти. Он думал, что это была попытка агента заработать денег. Тогда я был лучшим бомбардиром команды — мой уход мог сказаться за атакующем потенциале "Динамо". Тем не менее, по-человечески президент понял меня и отпустил", — цитирует Идейе Sfina.gr.
"Чемпионат.сом"
Экс-форвард "Динамо": в Киеве я тренировался под звуки выстрелов. Было страшно
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