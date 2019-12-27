Эден Азар отказался от перехода в "Баварию" из-за брата

Бывший вратарь "Челси" Роберт Грин рассказал, что полузащитник Эден Азар мог перейти в "Баварию", но отказался от этого варианта, чтобы не мешать карьере брата Торгана, выступающего за дортмунскую "Боруссию".Напомним, что старший из братьев Азар 28-летний Эден прошедшим летом перешел из "Челси" в "Реал"."Эден исключил это (переход в "Баварию"). Он решил: "Я не перейду туда, потому что мой брат Торган играет в Германии. Это превратится в "Эден Азар и его брат".Он в основном говорил, что его брат может быть известен там как Торган Азар, а не только как брат Эдена Азара.Это может показаться признаком высокомерия, но на самом деле это было благородно", — приводит слова Грина talkSPORT со ссылкой на Athletic.