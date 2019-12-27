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"Райо Вальекано" получил наказание за оскорбление фанатами украинца Зозули

Руководство испанского футбола вынесло решение по матчу Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете".

Как сообщает as.com, встреча будет доиграна при пустых трибунах. Кроме того, "Райо Вальекано" наказан частичным закрытием трибун на следующие два матча и оштрафован на 18 тыс. евро.

Напомним, во время матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" 15 декабря болельщики хозяев оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю, называя его нацистом. Первый тайм той встречи был доигран, но "Альбасете" отказался возвращаться на поле после перерыва. Арбитр принял решение не продолжать игру из-за оскорблений в адрес Зозули.

Sport24.ru


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Теги: Райо Вальекано Зозуля
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